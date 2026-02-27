Pietra, dopo la frana riapre via Castellari. Pulito il versante e posizionate delle paramassi alla base

E' stata ufficialmente riaperta al transito veicolare nella mattinata di oggi, in zona collinare, via Castellari nel tratto interessato dal recente smottamento che aveva reso necessaria l’interdizione della viabilità subito dopo il bivio per via San Sebastiano.

Il Comune era intervenuto a seguito della caduta di massi e detriti sulla carreggiata con un’operazione di messa in sicurezza d’emergenza dal valore complessivo di 40 mila euro che ha permesso il ripristino delle condizioni di incolumità.

Come ricordano il sindaco, Luigi De Vincenzi, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Amandola, sono stati eseguiti “il disgaggio dei materiali instabili che incombevano ancora sul fronte della frana, la rimozione della vegetazione infestante e dei detriti accumulati e l’installazione di barriere paramassi alla base del versante per garantire il contenimento di eventuali futuri distacchi”.

“La sicurezza dei nostri cittadini e il ripristino dei collegamenti con l’entroterra sono state la nostra priorità assoluta - ricordano dall’Amministrazione - e, grazie a un investimento mirato e a un intervento immediato subito dopo l’evento franoso, siamo riusciti a concludere le operazioni di somma urgenza nei tempi brevi, restituendo la piena e sicura fruibilità di via dei Castellari alla comunità”.

“Grazie ai tecnici e alle maestranze intervenute e alla cittadinanza per la collaborazione dimostrata durante il periodo di chiusura”, concludono il sindaco e l’assessore.