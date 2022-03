Calo delle temperature, a Noli prorogata l'accensione dei riscaldamenti fino al 10 aprile

La primavera si conferma stagione particolarmente sensibile al cambio repentino delle condizioni meteo climatiche: dopo alcuni giorni di caldo intenso, rispetto al periodo, nell'arco della settimana in corso e per parte, almeno quella iniziale, della prossima, è previsto infatti un abbassamento delle temperature, in particolare le minime.

Per questo motivo, con riferimento specifico alle prime ore del mattino tra le premesse, il commissario prefettizio del Comune di Noli ha disposto l'ordinanza per derogare il termine ultimo di accensione degli impianti termici, di norma in scadenza al 31 marzo, fino al 10 aprile.

Gli impianti di riscaldamento di edifici pubblici e privati potranno così restare accesi fino a un massimo di 4 ore "liberamente articolabili nell'arco della giornata e nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente" stabiliti dall'apposita legge nazionale.