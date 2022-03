In pensione Mario Guido: il ringraziamento di Diego Distilo e del Gruppo 'Aria nuova per Albenga'

" Va in pensione uno storico cantoniere del comune di Albenga Mario Guido e personalmente mi sento, a nome mio e del Gruppo 'Aria nuova per Albenga', di ringraziarlo di cuore per il lavoro svolto ". Così Diego Distilo, esponente di 'Aria nuova per Albenga'.

"Una persona sempre disponibile, educata, che in tutti questi anni ha lavorato nella parte operativa del Comune - aggiunge Distilo - Potremmo ricordarlo per il suo servizio preso lo Stadio Riva e per molti altri servizi. Quando le persone come Mario vanno in pensione è giusto ringraziarle e rendergli omaggio, invece mi sembra che lo si faccia solo per i dipendenti che lavorano negli uffici. I lavoratori sono tutti uguali e come ringraziamo nei pensionamenti i dipendenti pubblici impiegati negli uffici è giusto farlo anche per gli operai".