Loano, in pensione il dirigente comunale Aldo Caballini (FOTO)

Ultimo giorno di lavoro per Aldo Caballini, dirigente dell'Area 3 (Urbanistica ed Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Gestione dei Beni Demaniali, Ambiente, Servizi tecnico-manutentivi) del comune di Loano.

Entrato in comune nel 1988 con la qualifica di funzionario, all'inizio della sua carriera (e fino al 1996) è stato alla direzione dei servizi sociali, andando poi ad occuparsi di affari generali e polizia locale. Divenuto dirigente nel 1998, nel 2011 gli è stato affidato l'Ufficio Tecnico Comunale e l'incarico di vice-segretario comunale.

“Aldo Caballini è stato per anni una delle colonne portanti del Comune di Loano – afferma il sindaco Luca Lettieri – L'ho conosciuto nel lontano 1997 e per qualche tempo è stato il mio dirigente di riferimento nel settore della polizia locale e delle politiche sociali. La sua esperienza e le sue competenze hanno contribuito in modo rilevante alla mia formazione come amministratore. Oggi va in pensione un dirigente competente e capace ed il nostro Ente perde un tassello importante. A nome dell'amministrazione, ringrazio Aldo per questi anni di lavoro insieme, gli auguro buona vita e gli rivolgo un grande in bocca al lupo per tutti i suoi futuri progetti”.

Questa mattina i colleghi e gli amministratori comunali lo hanno salutato con una piccola festa svoltasi nella sala consiliare di Palazzo Doria. Prendendo commiato, Caballini ha detto: “Quando sono stato assunto, il municipio era fase di ristrutturazione. Quindi mi sono ritrovato a condividere l'ufficio con il sindaco Mario Rembado e con alcuni dirigenti. Lavorare gomito a gomito con loro è stato per me una grande fortuna, perché da loro ho subito imparato tanto. Perciò ai colleghi dico di essere sempre disponibili e pronti ad imparare dagli altri. I dipendenti comunali lavorano per anni l'uno accanto all'altro ogni giorno. Questo contatto quotidiano rappresenta un tesoro importantissimo, un'occasione di crescita costante, sia a livello sia umano che professionale. La nostra vita è fatta di tante cose, ma una componente fondamentale è data dal sistema di relazioni umane che instauriamo con le altre persone. Queste relazioni sono un modo per arricchirci e per arricchire gli altri a nostra volta. Chi opera nella pubblica amministrazione ha una grande fortuna, perché lavora per il perseguimento dell'interesse e del bene pubblico. E lo fa a fianco di amministratori scelti democraticamente dai cittadini e che quindi ne sono i rappresentanti. Spero non lo dimenticherete mai”.