Dego, messa in sicurezza del ponte sulla Sp 29: lavori affidati entro fine anno

Saranno affidati entro la fine dell’anno i lavori per il rifacimento del ponte al km 122+070 lungo la Sp 29 dir B del Colle di Cadibona, nel Comune di Dego.

L’intervento, finanziato dalla Regione attraverso il Fondo Strategico per un importo complessivo di 1.220.550 euro, rappresenta un tassello importante nel programma di messa in sicurezza della viabilità locale.

Le risorse sono state destinate alla Provincia di Savona, che ha curato, in continuità con le attività già avviate e in coordinamento con il Comune di Dego, la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il documento è stato già depositato sulla piattaforma regionale dedicata alla programmazione delle infrastrutture, segnando un passaggio chiave verso la fase esecutiva.

La Provincia sarà anche il soggetto attuatore dell’opera e provvederà alla realizzazione dei lavori, contribuendo inoltre con una quota di cofinanziamento pari a 324mila euro.