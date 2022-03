Albissola Marina, l'allarme della Lega sulla spiaggia libera attrezzata "La Flaca": "Dimenticata dall'amministrazione"

"Arriva la primavera e la spiaggia libera attrezzata comunale di Albissola Marina appare abbandonata a se stessa, nonostante questi weekend di sole e i numerosi turisti presenti sul nostro territorio".

A lanciare l'allarme sulle condizioni della spiaggia meglio nota come "La Flaca", è la coordinatrice per il comune rivierasco della Lega, Valentina Mazzieri, denunciando come "la percezione che si ha è di degrado urbano e apparente disinteresse da parte dell'amministrazione civica: come si fa a parlare di allungamento della stagione balneare se, fino ad oggi, il sindaco Nasuti e il neo segretario del Pd, nonché delegato al demanio e consigliere comunale Bragantini, sembrano essersi dimenticati che occorreva attivarsi per tempo, nei mesi invernali, per definire e pubblicare un nuovo bando pubblico per l'affidamento della gestione della spiaggia (visto che la vecchia concessione era già scaduta da tempo)?".

"Ho cercato nell'albo pretorio comunale la pubblicazione di tale bando ma inutilmente - continua la coordinatrice leghista - Teniamo presente che, come da tradizione, a Pasqua riaprono gli stabilimenti balneari e 'La Flaca' era uno di quei locali che teneva aperto tutti i weekend, anche durante l'inverno. Questa spiaggia libera attrezzata è la più grande struttura della provincia: per questo motivo rivolgo al sindaco Nasuti e al consigliere delegato Bragantini un invito a fare presto e non accumulare ulteriori ritardi per far sì che si possa fruire di questi servizi almeno per l'inizio ufficiale della stagione estiva, il 15 giugno".

Ed ecco quindi alcune proposte "per migliorare la futura offerta dei servizi che dovrebbe contenere il nuovo bando: basso impatto ambientale con una suddivisione della spiaggia in varie zone (pet friendly con area canina, zona sport e zona sole/relax); miglioramento dell'accesso al mare per i diversamente abili; l'installazione di pannelli fotovoltaici per ridurre i consumi energetici con relativa installazione del solare termico per riscaldare l'acqua delle docce; una nuova area giochi per i bimbi (al momento attuale sono a disposizione di chiunque ed esposti alle intemperie) e una nuova struttura bar, magari prevedendo la riqualificazione del vicino magazzino in cemento posto sotto la terrazza panoramica che oggi versa in pessime condizioni di conservazione".