Comunali 2022 e referendum sulla Giustizia: "election day" sarà il 12 giugno

Sette comuni della provincia di Savona al voto domenica 12 giugno. Le date sono state ufficializzate dal ministro degli Interni Luciana Lamorgese. La domenica si voterà tutto il giorno.

I comuni chiamati alle urne sono Altare (2.127 abitanti), Boissano (2.437), Borghetto Santo Spirito (5.154), Cairo Montenotte (13.237), Calizzano (1.550), Giusvalla (460) e Noli (2.801).

Stessa data (e orario) per i referendum sulla Giustizia.

Cinque sono i quesiti ammessi dalla Corte Costituzionale.

Si tratta – lo ricordiamo - di referendum abrogativi sul tema della giustizia: incandidabilità dopo la condanna (il referendum chiede di abrogare la parte della Legge Severino che prevede l’incandidabilità, l’ineleggibilità e la decadenza automatica di parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali nel caso di condanna per reati gravi); separazione delle carriere dei magistrati (lo stop delle cosiddette “porte girevoli”, impedendo al magistrato durante la sua carriera la possibilità di passare dal ruolo di giudice a quello di pm e viceversa); riforma Csm (un magistrato può candidarsi più facilmente al Csm); custodia cautelare durante le indagini (abolizione della reiterazione del reato tra i motivi per cui i giudici possono disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari); valutazione degli avvocati sui magistrati.