Meteo, weekend all'insegna della pioggia

Una massa d'aria fredda entrata dalla Valle del Rodano ha creato una profonda zona di bassa pressione sul Golfo Ligure (990 hPa di pressione atmosferica ridotta a livello medio del mare oggi sul Nord Ovest) porta rovesci di pioggia ed isolati temporali. L'aria fredda in quota ce favorirà un calo termico ed il ritorno delle nevicate a quote relativamente basse per il periodo.

L’inizio del mese di Aprile inizia a mostrare i primi strappi stagionali con finalmente l’arrivo di precipitazioni più consistenti a carattere temporalesco oggi poi capitombolo delle temperature con la comparsa della neve a quote relativamente basse su Piemonte meridionale ed occidentale.

Un pesce d’Aprile no la triste verità dell’incipiente cambiamento climatico in corso.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi, venerdì 1 a 3 aprile

Cielo irregolarmente nuvoloso con rovesci di pioggia e temporali che dalla Liguria di ponente si estenderanno a tutto il Nord Ovest dal pomeriggio. Neve su Piemonte meridionale e poi occidentale domattina a quote oltre i 600 m. Piogge altrove. Maltempo in attenuazione dal pomeriggio. Cielo irregolarmente nuvoloso domenica. Attenti a possibili gelate notturne. Termometro su valori più invernali in Piemonte. Minime in pianura intorno -1 - 3°C e massime 6- 11°C. Al mare minime intorno 6- 8°C e massime 10-16°C. In pianura moderati da Est, forti in montagna, al mare forti da Nord.

Da lunedì 4 aprile

Cielo irregolarmente nuvoloso, come il resto della prossima settimana. Generalmente ventoso con aumento delle massime e minime termometriche.

Previsioni locali

Meteo Green

Cuneo

Savona

Previsioni stagionali

