Stella, manto sintetico per il campo da calcio di San Bernardo: le risorse in arrivo dalla realizzazione del futuro parco eolico

Sono stati preliminarmente acquisiti gli accordi tra il comune di Stella, la Parrocchia e la Curia Diocesana per la realizzazione di un manto sintetico per il campo da calcio della frazione di San Bernardo.

Partiranno così poi i lavori per programmare e finanziare l'esecuzione dei lavori a cura del comune grazie a risorse che presto saranno disponibili tramite i proventi previsti dalla realizzazione del futuro parco eolico di Monte Greppino.

"Ci teniamo a ringraziare tutta la macchina comunale, la disponibilità parrocchiale e le associazioni della frazione per la disponibilità ricevuta da parte dell’amministrazione" dicono dal comune.

"Si riparte dalla valorizzazione delle piccole cose, si riparte dal campo sportivo della frazione di San Bernardo che ha visto ormai 3 generazioni di stellesi giocare al suo interno. Abbiamo deciso fosse il momento di creare un campo in sintetico che fosse predisposto per più sport, come il calcio, il tennis e forse l'hockey su prato - il commento del sindaco Andrea Castellini - Sono felice del risultato ottenuto e spero di vederlo presto realizzato. Un passo alla volta arriveremo a fare tante piccole cose che serviranno per riqualificare il nostro bellissimo paesino".