Tir perde carbone in corso Ricci a Savona: operai al lavoro per ripristinare la viabilità (FOTO)

Perde carbone dal tir e viene sanzionato dalla polizia locale.

Questa mattina il mezzo pesante, uscito dal porto di Savona, attraversando Corso Ricci e la Sp29 del Cadibona e diretto verso la Val Bormida, ha perso una parte consistente del suo carico sulla sede stradale.

Da lì poi l'intervento della polizia stradale e della polizia stradale per i rilievi del caso e per regolare il traffico.

In questo momento sono in azione i mezzi di Ata e gli operai comunali e provinciali per ripristinare la viabilità attualmente interrotta sulla principale arteria savonese.

Il conducente del tir è stato quindi multato per la perdita del carbone e dovrà pagare il rimborso spese per il ripristino stradale.