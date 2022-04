Ad Alassio la “Cerimonia delle Candele” di Fidapa accende l’unione e abbraccia tutte le donne del mondo

Una serata di unione, in cui non sono mancati i momenti di riflessione per la guerra in Ucraina e tutte le donne del mondo: in un clima festoso, ma nel pieno rispetto di una situazione internazionale tutt’altro che felice, sabato 2 aprile si è svolta ad Alassio, presso l’hotel Savoia, la “Cerimonia delle Candele 2022”, organizzata da Fidapa, sezione di Albenga, con la sua presidente Maria Giuliana Amelotti.

La “Cerimonia delle Candele” è il momento più importante dell’anno sociale e simboleggia l’abbraccio di tutte le donne del mondo aderenti alla BPW International di cui fa parte Fidapa. Segna un’importante tradizione all’interno della federazione, che ha origine nell’inverno del 1942: ogni candela accesa rappresentava una nazione nel mondo, che veniva poi spenta quando questa entrava in guerra. Le rimanenti, accese, rappresentavano la speranza e la pace in sostegno alle altre nazioni. Oggi, la Cerimonia rappresenta un momento di incontro per tutte le socie del distretto, riunite come simbolo di unione e solidarietà, punti cardine che stanno alla base dell’“essere Fidapa”. L’accensione delle candele come segno di vicinanza agli intenti di tutte le donne nel mondo, anche e soprattutto quelle che, ancora oggi, non hanno voce.

A fare gli onori di casa nella serata di sabato scorso, la presidente della sezione Fidapa di Albenga Maria Giuliana Amelotti, al timone della sezione ingauna dall’ottobre scorso, insieme alla past presidente Antonella Tosi, alla segretaria Simona Vespo e alla socia Mariangela Guidi. Un saluto particolare per Cinzia Salerno, presidente della nuova sezione di Alassio appena costituita.

Presenti alla cena di gala esponenti del mondo produttivo e anche politico, tra cui il sindaco di Alassio Marco Melgrati, con l’assessora Franca Giannotta, il sindaco di Laigueglia Roberto Sasso Del Verme, con il suo vice Giancarlo Garassino, il vicesindaco di Loano Gianluigi Bocchio, l’assessora al Bilancio di Albenga Silvia Pelosi. Tra gli ospiti, il dottor Teresiano De Franceschi, primario di Medicina dell’ospedale di Albenga, da pochi giorni in congedo per pensionamento, e l’attrice teatrale Giulia Isnardi.

A concludere la serata, l’intrattenimento musicale a cura dell’arpista Gianna Quaglia e la flautista Sabrina Bonfadelli.

La Fidapa, Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, ha lo scopo di coordinare e sostenere iniziative in tali ambiti, autonomamente o in collaborazione con altri enti, associazioni e soggetti. In Italia è composta da circa 10mila socie e aderisce alla Federazione Internazionale IFBPW, International Federation of Business and Professional Women). È articolata in 300 sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale e raggruppate in 7 distretti. Quella di Albenga appartiene al distretto Nordovest, che comprende Liguria, Piemonte e Val d’Aosta.