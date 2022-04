Savona e il mondo sanitario in lutto per la scomparsa della oss Nicoletta Bistolfi

"E’ mancata Nicoletta Bistolfi, validissima oss del blocco operatorio centralizzato del San Paolo di Savona. Era proprio una bella persona, è stato davvero piacevole lavorare con chi aveva sempre un sorriso ed una parola di sostegno per tutti. Mancherà".

Queste le parole del consigliere regionale Brunello Brunetto che ha voluto ricordare la sanitaria mancata all'età di 58 anni.

La donna negli ultimi anni ha lavorato al centralino dell'Asl2 per aiutare le persone positive al Covid indirizzandole verso la trafila sanitaria.

Sono tanti i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo sui social di chi la ricorda per la sua gentilezza, ironia e passione per il lavoro.

"Ciao Nico, sei andata via troppo presto. Grazie per tutto quello che ci hai dato in termini di sorrisi e impegno lavorativo. Anche se eri arrivata per ultima al Numero Emergenza Covid, hai fatto subito parte della squadra. Non ti dimenticherò. Vola alto anima bella" il ricordo di Monica Lavagna, coordinatrice infermieristica.

Nicoletta Bistolfi inoltre in passato oltre al Blocco Operatorio aveva lavorato anche nel reparto di Medicina.

Il funerale verrà celebrato oggi, 6 aprile, alle 15.30 nella chiesa di Lavagnola.