Albenga, assegnato alla cooperativa Miro il servizio integrativo per l’assistenza domiciliare anziani

È stato assegnato alla cooperativa Miro, a seguito di espletamento di procedura di gara, il servizio integrativo per l’assistenza domiciliare anziani.

Afferma l’assessore alle Politiche Sociali Marta Gaia: "Espletate le procedure di gara è stato assegnato il servizio alla cooperativa Miro che integrerà, attraverso 3 operatori, il servizio di assistenza domiciliare per anziani. Gli operatori saranno operativi 5 giorni su 7 per 4 ore giornaliere ciascuno e andranno ad integrarsi con i due dipendenti comunali che in questi due anni, nonostante la carenza di personale, hanno portato avanti il servizio con professionalità e dedizione. Il servizio, che è stato affidato per i prossimi tre anni, permetterà di dare una risposta a tutte quelle persone che ne hanno necessità".

Si precisa che per accedere al servizio occorre rivolgersi all’ufficio servizi sociali sito in viale Martiri n.1.