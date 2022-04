Il Motoclub Domina ricevuto in Regione dal consigliere Brunetto

Oggi parte del direttivo del Motoclub Domina è stato ricevuto dal consigliere regionale ligure dottor Brunello Brunetto, presidente della commissione consiliare permanente salute e sicurezza sociale.

A rappresentare il MC Domina il presidente Paolo Raimondi, il vicepresidente Davide Carosa, infermiere presso la struttura Villa Livi che accoglie pazienti adolescenti (14 – 24 anni) dell'Asl 2 e il segretario Marco Frione, istruttore di guida ITGS FMI (Federazione Motociclista Italiana).

Al centro dell'incontro le attività in tutela e promozione della salute attraverso la sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale, che l'associazione sportiva svolgerà nei prossimi giorni in campo scolastico e con appuntamenti estivi rivolti ai cittadini, sull'abuso di alcol e dell'aumento degli "sballi" con il lockdown, soprattutto tra gli adolescenti, come emerso nella Conferenza nazionale Alcol svoltasi a Roma il mese scorso.

Tra i dati citati nel rapporto la crescita dei binge drinker che passano dal 16% di consumatori tra i 18 e i 24 anni nel 2019 al 18,2% nel 2020. L'incontro è terminato con la consegna al dottor Brunetto Brunello del gagliardetto del Motoclub.