Toirano rinnova i parchi Romina e Rosciano, il sindaco: "Nuovi giochi per i bambini"

"Se in queste mattine avete notato un’attività particolare nei parchi Romina e Rosciano è perché l’amministrazione, visto tutto il periodo pandemico trascorso, ha deciso di investire alcune risorse comunali per rinnovare i giochi per i nostri bambini". Cosi commenta in una nota il sindaco di Toirano Giuseppe De Fezza.

"In particolare, il parco Romina è stato chiuso nei giorni scorsi per lo smontaggio dei giochi esistenti, per altro non in buone condizioni a causa di alcuni atti vandalici causati nel tempo, e della pavimentazione antitrauma presente per essere sostituito. Al posto dei giochi esistenti verranno installati dei percorsi ludico-ginnici ed uno scivolo multifunzione".

"Stessa sorte tra qualche giorno capiterà al Parco Rosciano, che verrà chiuso per sostituire alcuni giochi presenti ormai vetusti ed inseriti nuovi giochi, adatti anche ai portatori di disabilità. Al posto delle strutture esistenti verranno installati uno scivolo multifunzione, un dondolo bilico, ed una altalena per disabili".

"I nostri parchi, soprattutto nel periodo post lockdown sono stati molto utilizzati dai bambini e ragazzi con le loro famiglie, è sembrato quindi giusto donare delle nuove attrattive, per renderli sempre più sicuri e sempre più vivibili alla luce della condivisione degli spazi pubblici in comunità, per tutti i Nostri cittadini".

"Ci scusiamo quindi con i cittadini per il disagio di avere i parchi chiusi temporaneamente, ma crediamo che alla riapertura saranno ancora più attrattivi e vivibili rispetto a prima" conclude il primo cittadino De Fezza.