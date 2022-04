"Visto che tu lasci la m...a lascerò una polpetta": il cartello shock posizionato in via Formica a Savona (FOTO)

"Mi dispiace per il cane, ma visto che tu lasci la m...a io lascerò una polpetta". Questi i cartelli shock posizionati su una cancellata all'ingresso di un palazzo di via Formica a Savona.

Una persona probabilmente in lite con un altro residente per via della mancata raccolta degli escrementi ha dato vita a questa minaccia che vedrebbe coinvolto l'animale a quattro zampe che verrebbe così avvelenato tramite un boccone.

Dopo la denuncia contro ignoti di un residente sarebbero in corso delle indagini dei carabinieri.