Scoperto a spacciare nel centro di Finale con un etto di stupefacenti: pusher quindicenne fermato dalla Polizia locale

L’azione di contrasto al consumo di droga nei luoghi della movida a Finale Ligure si arricchisce di un nuovo capitolo.

Nella centralissima via Pollupice, gli uomini della Polizia Locale hanno sorpreso un quindicenne mentre cedeva sostanza stupefacente a un coetaneo. Accortosi della presenza degli agenti, il ragazzo ha tentato di fuggire per sottrarsi al controllo, ma è stato bloccato dagli operatori intervenuti sul posto.

Accompagnato presso il Comando di via Ghiglieri, nel rispetto delle garanzie previste per i minori, il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale. Gli agenti hanno recuperato otto involucri contenenti sostanze diverse, per un totale di circa un etto di stupefacente, in parte già suddiviso in dosi confezionate in sacchettini di plastica.

Considerato il quantitativo trovato in possesso del ragazzo, e in accordo con il magistrato del Tribunale per i Minorenni, si è proceduto anche alla perquisizione domiciliare, richiedendo l’intervento dell’unità cinofila della Polizia Locale Associata Finale/Loano, che ha dato però esito negativo.

Terminate le formalità di rito e informati i genitori, residenti in Lombardia, il quindicenne è stato affidato a una persona maggiorenne appositamente delegata dalla famiglia. Il giovane è stato quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.