Scontro camion-auto sull'A10 tra Andora e Albenga: due feriti in codice giallo

Traffico in tilt questa mattina sull’autostrada A10 a causa di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 10 nel tratto compreso tra Andora e Albenga, in direzione Savona. Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di uno scontro tra un camion e un'auto.

L’allarme ha mobilitato i soccorsi: sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Andora, i vigili del fuoco, il personale della società autostradale e le forze dell’ordine per le operazioni di assistenza e messa in sicurezza dell’area.

Il sinistro ha provocato pesanti rallentamenti alla circolazione. Secondo le prime informazioni, erano state segnalate code fino a 7 chilometri tra San Bartolomeo al Mare e Albenga.

Due persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.