Savona, la fiaccolata del 24 aprile è pronta a tornare in via San Lorenzo

La fiaccolata del 24 aprile tornerà a passare da via San Lorenzo. La decisione è stata presa a seguito della riunione del tavolo antifascista che si è svolta mercoledì scorso tra il sindaco Marco Russo, gli assessori Maria Gabriella Branca e Nicoletta Negro e i rappresentanti di Anpi, Aned, Isrec, Arci, Cgil, Cisl, Uil, Fvl, Libera e Emergency.

L'amministrazione insieme alle associazioni, quindi dopo aver ricevuto il benestare dalla Prefettura, organizzerà la storica celebrazione che tornerà così alle origini.

Nel 2019 il Prefetto Antonio Cananà aveva deciso di modificare il percorso del tradizionale corteo a causa della presenza in via Lorenzo della sede del partito di estrema destra Casapound, dando vita ad una serie di polemiche.

La fiaccolata era stata infatti deviata, dopo la partenza dalla Sms XXIV aprile, verso via San Lorenzo ma con una deviazione su via Vanini, via Milano, via Fiume, piazza Bologna, per risalire su via Albenga e rientrare da via San Lorenzo. Poi il corteo aveva proseguito il suo percorso verso piazza Saffi e il ponte sul Letimbro per passare in via Aglietto e arrivare in piazza Martiri dove poi si erano aggiunte le restanti fiaccolate in arrivo dalla Rocca di Legino, dalle scuole XXV Aprile in corso Vittorio Veneto e una dalla società di Lavagnola.

Quel giorno non erano mancate le proteste con alcuni cori contro il partito di estrema destra di fronte al presidio della polizia e uno striscione che recitava "la storia non cambia percorso".

Dopo che nel 2020 e 2021 causa pandemia non è stata più organizzata, ora con la fine dello stato di emergenza e l'affitto della sede che non è più stato rinnovato da Casapound, il corteo potrà ritornare nuovamente a compiere il classico tragitto considerando che si tratta di un giorno storico per la città di Savona e particolarmente sentito per i savonesi in quanto il 24 aprile del 1945 le brigate partigiane attaccarono in armi i nazifascisti e li sconfissero.