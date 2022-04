Toirano, De Fezza: "Da fine anno ad oggi abbiamo partecipato a 7 bandi"

"Tra i compiti fondamentali di un’amministrazione c’è quella di migliorare continuamente la qualità di vita dei propri cittadini operando sul proprio territorio mediante interventi strutturali volti ad adeguare e migliorare le infrastrutture esistenti per adeguarle a quello che è lo sviluppo continuo di un centro abitato e delle sue aree periferiche". Cosi commenta il sindaco di Toirano Giuseppe De Fezza.

"Come purtroppo è ben noto le risorse interne del comune sono sufficienti a volte solo per manutenzione ordinaria, è quindi fondamentale cercare di essere sempre al passo con i bandi si nazionali che europei per il reperimento delle risorse necessarie. Da fine anno ad oggi come comune abbiamo e stiamo partecipando a 7 bandi differenti che finanziano differenti operazioni".

"In associazione con i comuni di Balestrino e Borghetto Santo Spirito abbiamo partecipato ad inizio anno ad un bando indetto dalla Regione Liguria-Protezione civile per l’acquisto di un mezzo polifunzionale, che tra le funzioni ha anche lo spazzamento neve per la frazione Carpe" prosegue il primo cittadino.

"Nello stesso periodo abbiamo presentato, insieme al comune di Balestrino al progetto di riqualificazione di due parchi su ciascun territorio comunale, attraverso un bando pubblicato dalla Fondazione San Paolo Next Generation WE, con un importo di circa 80.000, 00 euro per la progettazione. Per Toirano abbiamo scelto di dedicare le risorse al Parco dei Pioppi con un progetto di riqualificazione con installazione di attrezzature sportive tipo Kalisthenics per diventare un centro di aggregazione non solo giovanile dopo scuola, ma per tutta la cittadinanza".

"Sono stati presentati al Ministero dell’Interno, inoltre, due progetti di messa in sicurezza e riqualificazione di due strade comunali, via Costa con un progetto di risistemazione idrogeologica e adeguamento stradale, per un importo di 685.000,00 euro e strada delle Bandiasse, per un importo di 300.000,00 euro che ad oggi risultano poco adeguate ad un traffico veicolare".

"Sempre attraverso il Ministero degli Interno, stiamo partecipando ad un bando per il finanziamento della progettazione di un nuovo ponte sul Torrente Varatella, per un importo di circa 1.840.000, 00 euro al fine di sostituire al transito veicolare il ponte Monumentale delle Giaire. Con la nuova strada di Orto Pagliacci in via di inizio lavori e l’adeguamento, se finanziato, di via Costa il ponte nuovo sarà necessario per il traffico di auto che i creerà".

"Infine il 31 marzo abbiamo protocollato due progetti importanti di due bandi del P.N.R.R. uno che riguarda un progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana del centro storico di Toirano Linea B, mettendo mano ad alcune strutture comunali e ridisegnato la vivibilità del borgo per essere più attrattivo da un punto turistico ricettivo, per un importo di 1.600.000,00 euro. L’altro riguarda la completa riqualificazione e valorizzazione del Parco del Marchese, all’interno del Bando sui Parchi Monumentali del Pnrr, per un valore di 2.000.000,00 euro. Abbiamo scelto di riqualificare il Parco del Marchese ridisegnando gli spazi e migliorandone la vivibilità progettandolo alla luce delle nuove tendenze turistiche" aggiunge.

"È stato un periodo dove gli Uffici e consulenti hanno lavorato alacremente per non perdere queste occasioni, che risultano fondamentali per poter operare in maniera significativa e uno sguardo al futuro del nostro paese, in chiave di ripensare la nuova linea turistica in base alle nuove esigenze che sono nate in questi ultimi anni" conclude De Fezza.