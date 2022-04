Alassio: il programma di domenica 10 aprile del Festival della Cucina con i Fiori

Dopo il grande successo delle prime giornate, il festival si prepara a diventare internazionale grazie alla presenza della chef peruviana Roxana Rondan che insieme allo chef Gianfranco Calidonna proporrà uno show cooking di grande interesse in Piazza Airaldi e Durante. A completare la mattinata una interessante e completa degustazione di fiori eduli a cura di Giovanna Mazzoni di Hortives Milano.

Roxana Rondan Presidente Agape - Associazione di Gastronomia Peruviana

Questo il programma in dettaglio:

Ore 10.30 Show cooking e degustazione con lo chef Gianfranco Calidonna di Roma, autore del libro “I fiori nel piatto” che presenterà il piatto “Calamari e gamberi in insalata primaverile di nasturzio il suo cremoso cialda alla curcuma” a seguire la chef Roxana Rondan, Presidente Agape - Associazione di Gastronomia Peruviana che presenterà una “Ceviche in salsa allo yogurt serviti con con petali femminile di begonia”

11.30 Fiori commestibili, tra orto e cucina - conosciamo e assaggiamo i fiori a cura di Giovanna Mazzoni con i fiori di Hortives di Milano.

"I fiori eduli, usati comunemente in cucina fino al Medioevo e poi caduti in disuso - spiega il direttore artistico della manifestazione, nonché Presidente de "I Ristoranti della Tavolozza", Claudio Porchia - oggi stanno conoscendo una nuova stagione, molte aziende floricole infatti stanno trasformando le coltivazioni in produzioni biologiche per rivolgerle al settore alimentare. La cucina con i fiori, utilizzati come ingrediente principale della preparazione e non come semplice abbellimento della presentazione del piatto, è in continua crescita e attrae sempre nuovi appassionati e non solo fra i professionisti della ristorazione".

“Il Festival della Cucina con i fiori - spiegano il Presidente della Marina di Alassio, Rinaldo Agostini e il Presidente della Gesco, Igor Colombi - è un progetto ideato e proposto dall'Associazione Ristoranti della Tavolozza (http://www.ristorantidellatavolozza.it/) che le società partecipate hanno deciso di organizzare con il Comune di Alassio, in seno al progetto Experience, quale evento ricorrente di primavera per la nostra Città in ambito gastronomico e che va ad aggiungersi alle già numerose offerte legate al mare e ai sentieri”.

"La prospettiva della ripetibilità dell'evento, spiega Luca Caputo, Destination Manager della Città - ci permette di realizzare in collaborazione con ristoranti e hotel appositi pacchetti turistici dedicati alle esperienze offerte dalla kermesse uniti alle numerose altre attività che la città sta organizzando per quel particolar periodo”

Ricordiamo che la manifestazione si concluderà lunedì 11 aprile con il seguente programma:

Presso l’Istituto Alberghiero “Giancardi Galilei Aicardi”

ore 10.30/12.30 Corso di Formazione sulla Cucina con i fiori riservato a chef, operatori del settore e amanti della cucina con i fiori a cura dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza e Crea Sanremo.

Docenti: Barbara Ruffoni, dirigente Crea Sanremo, Andrea Copetta, ricercatore Crea Sanremo e Claudio Porchia, giornalista. Corso gratuito, su prenotazione, con rilascio dell’attestato di partecipazione. Per info e prenotazioni segreteria@ristorantidellatavolozza.it

Conduttore del Festival: Patrizio Roversi, giornalista e conduttore televisivo.

Direzione artistica del Festival: Claudio Porchia, Presidente Associazione Ristoranti della Tavolozza.

Promosso da Marina di Alassio e Gesco

Media partner MoreNews Editore

Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti.