Autostrade, con la pasqua via i cantieri: da mercoledì 13 aprile stop ai lavori fino ai primi di maggio

Saranno vacanze pasquali e un inizio maggio senza cantieri nelle tratte autostradali di competenza di Autostrade per l'Italia in Liguria.

A darne l'annuncio è l'assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone, dopo la riunione odierna con Aspi: "Dal pomeriggio di domani, mercoledì 13 aprile, e fino alle 12 di lunedì 9 maggio - si legge nella nota diramata - ci è stata confermata la rimozione dei cantieri su tutta la tratta di competenza. Si tratta di una misura indispensabile in vista delle festività pasquali e della prossima edizione di Euroflora (dal 23 aprile all’8 maggio) che richiameranno speriamo migliaia di turisti a Genova e nelle riviere”.

“In realtà - aggiunge Giampedrone - le concessionarie, in particolare Aspi e Autostrada dei Fiori, ha già provveduto fin da questa settimana ad un alleggerimento delle lavorazioni, chiesto da Regione e dalle categorie economico-produttive, per ridurre i disagi che si erano verificati”.

Sulla A10 già da domani mattina saranno percorribili due corsie per senso di marcia tra Genova e Savona. Confermata anche la rimozione dei cantieri sulla A12 tra Genova e Sestri Levante. Sulla A26 rimane fino alle 9 di venerdì 15 aprile un solo scambio di carreggiata tra Ovada e Masone.

Per quanto riguarda le altre tratte, sulla A12 tra Sestri Levante e Spezia (competenza Salt) è prevista la rimozione dei cantieri da giovedì 14 aprile fino alle 12 di lunedì 2 maggio.

Nei tratti di competenza di Autofiori, sulla A10 si prevede la rimozione dei cantieri fino a lunedì 2 maggio nel tratto Savona-Albenga (dalle 12 di domani rimozione di tutti i cantieri in direzione Francia, da giovedì 14 in direzione Genova); sulla A6 Savona Torino, confermato lo scambio di carreggiata tra Savona e Altare con la garanzia di due corsie nella direzione di maggior flusso di traffico.

“Concluso il periodo pasquale, dal week end del 14 e 15 maggio e per tutti i fine settimana successivi - conclude Giampedrone - inizierà il piano estivo con lo smontaggio dei cantieri dalle ore 14 del venerdì fino alle 12 del lunedì seguente, applicato in modo sostanzialmente omogeneo da tutti i concessionari”.