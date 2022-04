Pnrr, il distretto sociale di Savona partecipa a sei bandi: finanziamenti da circa 5 milioni di euro

Sei bandi per un totale di finanziamenti poco inferiore ai 5 milioni di euro da dedicare a nuovi progetti per le persone fragili o per finanziare servizi già attivi e indispensabili. Tutti i progetti (l’elenco è nel documento allegato) dovranno essere completati entro il 30 giugno 2026.

La presentazione della risposta che il territorio del distretto 7, che ha Savona per capofila, (con i comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, Bergeggi, Celle, Mioglia, Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Spotorno, Stella, Urbe, Vado Ligure, Varazze) ha dato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza all’interno del programma Next Generation EU è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa nella Sala Rossa di Palazzo Sisto.

“E’ stato un lavoro di rete - ha detto l’assessore al Welfare e Comunità Riccardo Viaggi - abbiamo lavorato molto bene insieme. Abbiamo provato a vedere come questi bandi possono essere utili al territorio che rappresentiamo. La risposta da parte di tutti è stata molto positiva, tanto che siamo riusciti, pur nel poco tempo a disposizione, a partecipare a sei bandi su sette. Per quello a cui non abbiamo preso parte, il progetto Pippi a prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini abbiamo concordato una differente articolazione con i distretti della Conferenza dei sindaci”.

In particolare, i bandi a cui il distretto partecipa riguardano progetti e interventi per i senza fissa dimora, per gli anziani non del tutto autosufficienti, le persone con disabilità, la qualità della vita lavorativa per gli operatori sociali.

Il progetto più rilevante da un punto di vista economico è quello da euro 2.460.000 per l’autonomia degli anziani non sufficienti. Prevede la ristrutturazione e la dotazione tecnologica di due edifici da 12 posti letto a Savona e da 18 a Varazze. “Abbiamo cercato - dice ancora Viaggi - di proporre un contesto abitativo bello e attrezzato alternativo al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche. Le strutture dovranno essere integrate nel sistema territoriale dell’assistenza sociale e sociosanitaria del Distretto ed è pertanto stato avviato un tavolo di confronto con l’Asl”.

I percorsi di autonomia per persone con disabilità (candidatura da 635mila euro) prevedono interventi in tre fasi: progetto individualizzato (equipe multidisciplinare a livello distrettuale, valutazione e attivazione dei sostegni previsti); abitazione e lavoro.

Per quanto riguarda i senza fissa dimora, il progetto (la candidatura prevede un investimento da euro 1.090.000) prevede di realizzare una stazione di posta/centro servizi a Savona, nell’edificio di via De Amicis che attualmente ospita la mensa.

Qui si prevede la realizzazione di docce, armadietti, la dotazione di un servizio medico, un fermo posta e interventi di housing first anche per le persone dimesse dall’ospedale che possono beneficiare delle prestazioni del Progetto Meglio a Casa.

Il progetto per l’housing temporaneo (710mila euro) con Caritas prevede la ristrutturazione della vecchia sede di via Mistrangelo con la realizzazione di alloggi da destinare all’accoglienza dei senza fissa dimora secondo il modello dell’housing first per circa 10 persone.

“Senza dare servizi - è il commento dell’assessore Viaggi - non si può pensare di togliere le persone dalla strada. Docce, servizio medico, armadietti in cui custodire gli oggetti personali, sono punti di partenza. Lo sgombero, l’allontamento coatto non sono soluzioni, questo lo abbiamo sempre detto, semmai palliativi”.