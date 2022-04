Rigenerazione urbana, via alla convenzione tra le Albisole e Celle per realizzare percorsi ciclopedonali

Una convenzione tra i comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure per l'attivazione delle procedure per la richiesta dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana con lo scopo di ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale oltre al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Il decreto del Ministero dell’Interno del 21 febbraio stabilisce che i Comuni con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in forma associata, presentino una popolazione superiore ai 15mila e nel limite massimo di 5 milioni di euro, possono accedere ai contributi entro il 30 aprile.

Per poter essere ammesse al contributo (che non gravano sul Pnrr), le istanze dovranno contenere la tipologia dell'opera, il quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP). Nel caso del savonese coparteciperà anche Ire.

Il comune di Albisola, capofila, sta lavorando ad un progetto da 2 milioni e 800mila euro per un percorso ciclovia che parte dal mare e va fino alla SP2 nella frazione di Ellera passando da Luceto.

Celle Ligure invece vuole migliorare la mobilità sostenibile favorendo il collegamento tra la zona della Crocetta e la frazione Costa. Verrà creata un'area di sosta per i cicli e motocicli con la presenza di un guardaroba in via Galilei nella zona dell'ex mercatino comunale.

"Gli utenti potranno quindi parcheggiare, depositare i propri carichi e proseguire a piedi o con mezzi ecologici raggiungendo il centro abitato o utilizzando la scalinata di via Galilei che verrà ripulita e verranno ricostruite le parti in muratura e sarà messa una balaustra per facilitare la transitabilità - ha detto il vicesindaco Giovanni Siri - verrà inoltre sistemato il cavalcavia in ferro accessibile da piazza Figuccio e verrà realizzato un nuovo sovrappasso con salita e discesa idraulica superando le barriere architettoniche presenti".

Sarà inoltre riqualificata la parte di viabilità ciclopedonale che costituisce la sede viabile da via Crocetta fino ai Piani di Celle, regolarizzando la pendenza e inserendo elementi di arredo urbano.

Albisola Marina invece, oltre al finanziamento già presente per la realizzazione di un percorso ciclopedonale dalla zona della Madonnetta (confine albissolese-Savona) alla passeggiata degli artisti, sta lavorando ad un'implementazione che parta dal ponte del Sansobbia raggiunga lo svincolo di viale Faraggiana, lo attraversi, per poi arrivare fino a località Grana.