Mezzo pesante in avaria tra Andora e Imperia: lunghe code in ambo le direzioni sulla A10

Lunghe code sull’Autostrada dei Fiori a cavallo tra le province di Imperia e Savona. Anche se gli incolonnamenti sulla A10 sono ormai all’ordine del giorno ed è diventato infernale riuscire a muoversi dal ponente verso Genova e viceversa, questa sera la situazione è ancora peggiore.

Oltre agli innumerevoli cantieri disseminati lungo tutta l’importante arteria di collegamento, si è aggiunto un mezzo pesante in avaria per il quale sono in corso le operazioni di recupero. La coda in direzione Genova, tra Imperia e Andora è di circa un chilometro mentre, verso il confine di Stato è di circa quattro.

Nelle prossime ore, una volta terminato il recupero del mezzo in avaria e con il calo dell’afflusso, le code dovrebbero terminare.