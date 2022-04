Mallare nel Futuro contesta il bilancio di previsione: "L'unica certezza sono le maggiori spese"

Il gruppo di minoranza Mallare nel Futuro contesta il bilancio di previsione per il 2022. Il documento è stato approvato durante il Consiglio comunale dello scorso 8 aprile.

In un lungo e puntuale intervento, il gruppo guidato da Giacomo Germano ha aspramente criticato il testo presentato dalla giunta Astiggiano: "Sono presenti sostanziosi tagli di spesa a viabilità, sport, cultura, cimitero e Protezione civile. Nonché aumenti per quanto riguarda la tassa dei rifiuti (13.050 euro in più). Un settore dove si stenta ad apprezzare risultati tangibili".

Mallare nel Futuro ha contestato anche la solita mancanza di progressi della giunta in merito al "famigerato e urgentissimo" mutuo per i danni alluvionali dell'autunno 2021, richiesto dalla maggioranza a dicembre per poter operare immediatamente su improrogabili interventi: "Nel bilancio è ancora in previsione e ad aprile 2022 non è stato ancora realizzato. Le urgenze improrogabili sono diventate prorogabili" attacca Germano.

Il capitolo su cui la minoranza si è espressa in maniera assai critica è stato quello sui costi della parte politica del comune di Mallare. Germano ha sottolineato come in questi in ultimi 4 anni siano raddoppiati passando da 25.956 € nel 2018 a ben 51.025€ del bilancio di previsione del 2022: "Questo accrescimento del 100% dei costi non è dovuto solo alla possibilità di aumento delle indennità concesso dal ministero, che per inciso a Mallare per non farsi mancare nulla è stato del 100% e non del 45% consigliato dallo Stato - aggiunge - Buona parte di questa cifra è riconducibile alle indiscriminate richieste di rimborso carburante e altro, che sindaco e vice sindaco presentano mensilmente all'ufficio ragioneria, dove il responsabile è lo stesso primo cittadino" prosegue Germano.

"Un modus operandi che pare essere in sintonia con le norme vigenti, ma che data la dimensione (quasi lo stipendio di un operaio) e la frequenza con cui viene usato a Mallare solleva più di un interrogativo sulla sua eticità ed opportunità. Già in passato il nostro gruppo aveva denunciato tale aspetto".

"Insomma possiamo concludere che il bilancio 2022 contiene grandi criticità nelle entrate previste, dove compaiono aumenti di entrate tributarie a dir poco oscuri se non fantasiosi, mentre l’unica certezza sono le maggiori spese" conclude Germano.