"Il Siap esprime solidarietà al vicario della Questura di Savona Agostino Gallo aggredito e percosso ieri sera mente si trovava a bordo di un treno diretto verso il capoluogo ligure da un passeggero privo del biglietto". Lo dichiara il segretario nazionale Roberto Traverso.

"Il funzionario, che ha riportato ferite guaribili in non meno di 40 giorni, ha subito l’aggressione dopo essere intervenuto a difesa del capo treno per difendere il capotreno dall'aggressione dell'uomo", conclude Traverso.