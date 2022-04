La comunità di Piana Crixia è in lutto per Matilde Pera, mancata all'età di 101 anni. Conosciuta come "Tilde del Ferrè", era residente nella frazione di San Massimo.

I funerali si terranno domani, giovedì 14 aprile, alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Massimo.

Nel dicembre 2020, in occasione del centesimo compleanno, era stata omaggiata dal comune valbormidese con una targa ricordo (LEGGI QUI).