Soccorsi mobilitati ieri sera in via Bresciana a Savona. L'allarme è stato lanciato poco prima della mezzanotte per l'incendio tetto di un'abitazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale operativa. Nessuna persona è rimasta ferita: l'alloggio era vuoto al momento dello scoppio del rogo.

Le cause sono ancora in via accertamento.