Bocciata proposta spostamento Dea II livello ad Albenga, l'amministrazione di Pietra Ligure: "Confermata l'idea di sinergia tra i due ospedali e non la guerra"

"Nel dibattito sul futuro degli ospedali del nostro ponente, finalmente dal Consiglio Comunale di Albenga arrivano una bella notizia e un atteggiamento responsabile che mette al centro il bene comune e il diritto alla salute di tutti i cittadini" esordiscono il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il consigliere delegato alla sanità Giovanni Liscio dopo l'esito del consiglio comunale albenganese che ha bocciato la proposta di spostamento del Dea di II livello dal Santa Corona all'ospedale ingauno.

"Una posizione, quella espressa dal sindaco Tomatis e dalla maggioranza ingauna, che conferma la ragionevolezza di quello che in questi mesi abbiamo sempre sostenuto e cioè che ci vuole sinergia tra i due ospedali e non la guerra, che non porta da nessuna parte - proseguono De Vincenzi e Liscio - Quanto affermato dal sindaco Tomatis va decisamente in questa direzione e ce ne compiacciamo. Siamo soddisfatti che sia stata rigettata quella parte di proposta di delibera che chiedeva l’assurdo spostamento del DEA di II livello del Santa Corona verso l’ospedale di Albenga".

"Durante questi ultimi mesi, una polemica fine a se stessa, che non abbiamo mai voluto assecondare, ha tolto spazio ad un ragionamento propositivo e costruttivo e siamo davvero contenti se da ora in poi si inaugurerà una nuova fase di sano dialogo e confronto su temi vitali, come quello dell’offerta sanitari nei nostri territori, che giustamente toccano nel vivo la sensibilità delle nostre comunità", concludono il sindaco e il consigliere.