Ospedale di Albenga, Rifondazione Comunista: "Solidali con cittadini e istituzioni contro gestione scellerata della sanità"

"Toti fa danni anche come assessore alla Sanità. L’11 marzo scorso, ad Albenga, circa 7mila cittadini del comprensorio, hanno partecipato ad una imponente manifestazione di protesta, indetta dalle principali associazioni cittadine e dall’Amministrazione comunale di Albenga, per rivendicare quanto Toti aveva promesso nel 2015, rimediando all’improvvida decisione della seconda giunta Burlando, e cioè la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale ingauno.

Alla manifestazione hanno partecipato, tra gli altri, anche alcuni sindaci della Val Bormida, dove è aperto, da tempo, un secondo fronte conflittuale con la Regione, sempre per la mancanza di un punto di primo intervento.

La risposta di Toti, che aveva intimato al Comune di Albenga, con minaccia di querela, di togliere dalla pagina Facebook lo slogan della manifestazione 'Senza Pronto soccorso si muore', da Dubai, dove si trovava in quei giorni, è stata la seguente, indubbiamente dialogante col territorio: 'è tutta una strumentalizzazione inaccettabile e disinformazione che fanno le istituzioni e le forze politiche nei confronti dei cittadini', 'la manifestazione per chiedere la riapertura del pronto soccorso si basa su idee fuorviati', 'sindaci e comitati si battono per cose irrazionali... Questo è egoismo e non solidarietà'".