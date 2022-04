Affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale. Oggi in Provincia la riunione della "Commissione Consiliare Tpl Linea srl"

Oggi in Provincia di Savona si è riunita la Commissione Consiliare Tpl Linea srl alla presenza del presidente Pierangelo Olivieri, dei consiglieri componenti la commissione - Marisa Ghersi, Franca Giannotta, Alessandro Navone, Enrica Rocca - e del dirigente degli Affari Generali Carla Rosso.

"Quello di oggi è stato un confronto utile e necessario per evidenziare i percorsi essenziali, che fanno seguito alla delibera di consiglio provinciale del 17 marzo scorso per l'assunzione della sottoscrizione dei patti parasociali e per condividere i passi dell'interlocuzione in corso con il comune di Savona e con i comuni a partecipazione più rilevante, per la definizione della regolamentazione statutaria – dichiara il presidente della Provincia Olivieri -; nel frattempo gli uffici di Provincia ci hanno evidenziato anche la prosecuzione degli accordi che si stanno attuando per predisporre gli tutti gli atti e le relazioni necessarie. Non appena verrà acquisito il Piano Industriale di competenza redazionale di Tpl Linea, possiamo attivare il cronoprogramma che potrebbe portarci nell'arco di sei mesi alla conclusione dell'iter di affidamento del servizio.

A termine dell'incontro abbiamo già concordato la prossima riunione della commissione con invito esteso alla rappresentanza di Tpl Linea nella persona del presidente di Tpl Sacone e del direttore Ferrari Barusso".