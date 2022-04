Anche i bimbi di Testico al nido di Andora, stipulata la convenzione tra i due comuni

“I bimbi di Testico potranno frequentare l’Asilo Nido di Andora”: ad annunciarlo è il presidente del consiglio comunale Daniele Martino. Il provvedimento è il risultato di una bozza di convenzione fra i due comuni che è stata approvata all’unanimità nell’ultima seduta del consiglio di Andora. Gli aventi diritto saranno selezionati in base a una apposita graduatoria che sarà predisposta con le modalità e le condizioni previste dal regolamento comunale di Andora.

“Sono lieto di poter condividere, grazie a questa misura, un servizio importante per le famiglie e per la crescita educativa e sociale dei bimbi – spiega il presidente Daniele Martino - L’accordo avrà valore fino al 31 dicembre 2024 e saranno due i bimbi residenti a Testico, fra i 3 e i 36 mesi, che potranno beneficiare del servizio. Il numero dei posti messi a disposizione continua allo stesso modo a preservare anche i nostri cittadini, tenendo in considerazione i fruitori futuri”.

La domanda di ammissione all’asilo nido comunale da parte delle famiglie residenti a Testico si potrà presentare secondo le stesse modalità dei residenti ad Andora.