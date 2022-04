Andy Warhol ad Albenga, inaugurata la mostra a Palazzo San Siro

“La Pop Art di Andy Warhol” ad Albenga ha inaugurato oggi, venerdì 15 aprile alle 15.30, con un’eccezionale esposizione presso Palazzo San Siro, nell’omonima piazza del Centro Storico di Albenga. Un’occasione unica per ammirare le opere del più grande artista della pop art del XX secolo.

L’esposizione è stata voluta e organizzata dall’ architetto Annamaria Vercellino di Palazzo San Siro, in collaborazione con l’associazione culturale no profit “Spirale dì idee” del dottor Stefano Pirrone e del dottor Massimo Ferrarotti, che hanno gentilmente dato la disponibilità per esporre tali opere nella città delle torri.

Moltissime le opere esposte, con una particolare attenzione a quelle della collezione flower del celeberrimo artista statunitense, particolarmente centrate vista la presenza, proprio nello stesso periodo, di Fior d’Albenga che inaugurerà sabato 16 aprile.

La Gallery di palazzo S. Siro, in occasione della mostra su Andy Warhol, presenta, in collaborazione con l’amministrazione dì Albenga, l’associazione culturale “Spirale d’idee”, dottoressa Josepha Costa e Liceo Giordano Bruno, una serie di iniziative mirate a far conoscere la nostra cultura storica in tutti i suoi aspetti e con lo spirito che lega la sinergia di collaborazione tra più persone che operano senza scopo dì lucro, ma ispirati dalla ricchezza di intenti e dal nostro patrimonio artistico culturale.

La mostra “La Pop Art di Andy Warhol” sarà visitabile gratuitamente, ma previa prenotazione telefonando al numero 338 477 35 49 (chiamare orario uffici), fino al prossimo 5 giugno.