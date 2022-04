Meteo: qualche pioggia tra sabato e domenica, bel tempo a Pasquetta

Oggi giornata più calda, da domani temperature in calo per l’ingresso di aria più fresca da est, in particolare da domenica, ma sarà un ritorno alle medie del periodo. A causa di questo cambio d’aria saranno possibili piogge e rovesci anche temporaleschi soprattutto sulle aree alpine tra la sera di sabato e la notte di domenica.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi, venerdì 15 aprile

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per velature. Temperature massime fino 24/25 °C e punte di 26/27 su pianure, più contenute sulle coste liguri che risaliranno fino 18/20 °C. Venti in generale assenti o deboli di direzione variabile.

Sabato 16 aprile

Inizialmente sereno o poco nuvoloso, aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio a partire da est, con nuvolosità più estesa a ridosso della Alpi occidentali e meridionali nella serata, dove saranno probabili piogge e rovesci anche temporaleschi. Minime piuttosto alte domani mattina con valori tra 8 e 12 °C. Temperature massime in leggero calo fino 22/23 C°. In calo più deciso dalla sera per aria più fresca da est. Venti inizialmente deboli, poi in rinforzo dal pomeriggio dai settori orientali e nordorientali, raffiche più intense in serata da nord su Liguria.

Domenica 17 aprile - Pasqua

Residue piogge su alpi occidentali al mattino, cielo che si aprirà gradualmente da est lasciando spazio ad una giornata più soleggiata. Temperature in calo nelle minime (attorno 4/8 °C) e nelle massime (17/19 °C). Venti deboli ancora dai quadranti nordorientali.

Lunedì 18 aprile – Pasquetta

Bel tempo e temperature ancora fresche al mattino, ma con massime in leggero rialzo e valori fino 20/22 °C. Venti assenti o deboli di direzione variabile.

Tendenza successiva

Sembra profilarsi una settimana più movimentata dal punto di vista delle piogge, ma c’è ancora da confermare tale tendenza.

