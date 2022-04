Sassello, trovata carcassa di un cinghiale in località Ligatta: esami in corso per la peste suina

E' stata rinvenuta due giorni fa a Sassello nella frazione Ligatta nella località Maddalena, una carcassa di un cinghiale.

Al momento sono in corso gli esami dell'istituto Zooprofilattico per chiarire se l'ungulato sia morto a causa della peste suina.

Al 13 aprile i positivi erano 95, 58 per positività in Piemonte e 37 per positività in Liguria, con nessun caso nel savonese. Il nuovo caso era stato riscontrato in provincia di Alessandria a Silvano d’Orba (quattro in quella zona le positività da quando è iniziata l’emergenza).