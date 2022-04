Borghetto, Pasquetta con pic nic nel nuovo Parco Urbano di via Madonna degli Angeli

"Lunedì 18 aprile alle ore 12.00 vi sarà l’inaugurazione del Parco Urbano di via Madonna degli Angeli". A darne notizia è Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito.

"Invito tutti i cittadini e i turisti a venire a conoscere il parco attrezzato con un percorso natura e i giochi per i bimbi - spiega il primo cittadino - Nelle aree verdi sarà possibile trascorrere una giornata spensierata all’area aperta con la possibilità di consumare il classico merendino di Pasquetta. Ad allietare la giornata ci penserà il FORUM Culturale APS - Borghetto Santo Spirito, che ringrazio per consueta la disponibilità, che organizzerà una caccia al tesoro ed altri intrattenimenti per i più piccoli".

"L’accesso al parco è possibile sia dall’entrata secondaria di via Cianastri che da quella principale di via Madonna degli Angeli. In prossimità di entrambi gli ingressi sono presenti parcheggi pubblici gratuiti. Ricordo il divieto di accendere fiamme libere o barbecue e auguro a tutti una piacevole Pasquetta" ha infine concluso il sindaco Canepa.