"Tuffo di Pasquetta": ad Andora festa in spiaggia con il cimento del Circolo Nautico (FOTO)

Festa sulla spiaggia per il "Tuffo di Pasquetta" il cimento, organizzato questa mattina dal Circolo Nautico del Andora in collaborazione con il comune. 51 i partecipanti che si sono riuniti sulla spiaggia dei Bagni Holiday, sulla passeggiata di levante e si sono tuffati in un mare la cui temperatura era di 16 gradi, superiore all'esterna che secondo il Circolo Nautico Andora si è fermata a 13 gradi.