Dalla parrocchia di Borgio Verezzi a Villar Perosa: è giunto a Sant’Aniceto l’organo che arriva dal mare (VIDEO)

Ha debuttato nella chiesa di Sant’Aniceto (Villar Perosa, provincia di Torino), alla messa delle 18 di ieri, sabato 25 aprile, il nuovo organo liturgico arrivato dal mare. A donarlo infatti è stata la parrocchia di Borgio Verezzi. All’origine della donazione c’è una storia di amicizia e riconoscenza tra il parroco di quella parrocchia - don Carmelo Galeone – e i villaresi Angelica Pons e Marco Barale.

L’organo è entrato in funzione a Sant’Aniceto mercoledì 22 aprile.

L’organo che viene dal mare

“Quello è l’organo che sentivo suonare in chiesa quando ero bambina e trascorrevo le vacanze alla casa al mare dei miei nonni a Borgio Verezzi” racconta Pons. La musica, così come il legame con la cittadina in provincia di Savona, è rimasta una costante della sua vita tanto che ora è operatrice di musicoterapia in alcune case di riposo del Pinerolese. A Borgio Verezzi torna spesso con il collega Barale per suonare in occasione di servizi liturgici o eventi speciali: “Si tratta di funerali, matrimoni o feste particolari come la messa chi in piena estate don Carmelo celebra in spiaggia, al sorgere del sole sul mare – spiega Pons –. Un evento che l’anno scorso ha attirato circa 250 persone”. A loro basta una chitarra, un amplificatore e un microfono per accompagnare sulla sabbia dei bagni San Pietro la liturgia.

La sostituzione e il ‘gemellaggio’

L’organo ha fatto il viaggio da Borgio Verezzi a Villar Perosa a bordo di un mezzo della ditta Loft di Frossasco: “Il titolare, Antonio Romano, è un amico e, visto che aveva già in programma un trasporto di mobili tra le due località, ha offerto gratuitamente il servizio” aggiunge Pons.

Lo strumento non più utilizzato era conservato nella chiesa borgese di Gesù Redentore. Un edificio moderno e sussidiario rispetto alla chiesa principale di San Pietro Apostolo.

“Noi invece qui a Sant’Aniceto eravamo in difficoltà perché al nostro organo di quasi quarant’anni si erano fuse le schede e non riuscivamo più a sostituirle, in quanto uscite dalla produzione” rivela il diacono Enrico Berardo. La parrocchia villarese di San Pietro in Vincoli inoltre non riusciva a comprarne uno nuovo: “Come accade a tante parrocchie siamo in difficoltà economica soprattutto a causa dei costi delle utenze delle nostre due chiese”.

Così il dono è stato accolto con entusiasmo: “Direi che questa è una storia di generosità e tenerezza – commenta Berardo –. Ora sarebbe bello incontrarci con don Carmelo Galeone e i suoi parrocchiani in una sorta di ‘gemellaggio’ per ringraziarli”.