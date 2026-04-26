Un invito a pranzo a Seul: tutti pazzi per la cucina coreana

La febbre per la Corea del Sud sale. Un paese sospeso fra tradizione e hi tech futuristico al quale ci stiamo appassionando, anche grazie al cibo. Abbiamo iniziato a conoscere la cucina di Seul, grazie al cinema e alle serie tv, con i protagonisti a tavola mentre si gustano il Kimchi oppure il ram-don, celebre ricetta dell’iconico film “Parasite”. Vediamo alcuni dei piatti principali della cucina sudcoreana.

Il ram-don, vero nome coreano jjapaguri, è un mix di due tipi di spaghetti istantanei e carne di manzo. Cinema, K-drama e gli idol che sui social postano momenti conviviali a tavola mentre fanno grandi scorpacciate di ram-don fanno venire l’acquolina in bocca, sdoganando anche il risucchio che si compie a ogni boccata che, per tutti gli asiatici, non è assolutamente un segno di maleducazione, ma anzi è ben visto.

Il kimchi invece è preparato con verdure fermentate, salsa di pesce e spezie come peperoncino, zenzero e aglio. In Corea del Sud viene praticamente consumato tutti i giorni, anche perché promessa di benessere e salute. Dato l’alto contenuto di probiotici i benefici sono soprattutto per l’intestino e tutto l’apparato digerente, abbassa il livello di grasso corporeo e il colesterolo, aiuta a prevenire l’arteriosclerosi, ma fa bene anche se si è raffreddati o a letto con l’influenza.

C’è poi il tteokbokki, gnocchi di riso dalla forma cilindrica in brodo bollito con salsa gochujang a cui vengono aggiunti uovo sodo, verdure o frittata di alghe. Questo piatto ha fatto la sua comparsa nel primo episodio della fortunata serie Squid Game (nella scena in cui il protagonista Seong Gi-hun è a cena con sua figlia).

Infine parliamo del soju, distillato puro di cereali. La cultura del bere in Corea del Sud è molto sentita, esiste un bon ton che regola il versare e ricevere le bevande, il servizio, la posizione delle mani e del viso (che si volta di lato al momento di bere). E se avete dei desideri da realizzare, sappiate che in Corea ricevere l’ultimo goccio da una bottiglia porta fortuna!