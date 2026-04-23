Sandro Pertini torna alla Camera dei Deputati: il 29 aprile la proiezione de “Il Settimo Presidente”

Sandro Pertini torna alla Camera dei Deputati. Si terrà nella Sala Berlinguer, il 29 aprile, la proiezione del docufilm di Daniele Ceccarini e Mario Molinari “Il Settimo Presidente”.

Dal 1968 al 1976, per due legislature, Pertini ricoprì la carica di presidente della Camera dei Deputati. Proprio in quella sede, mercoledì 29 aprile alle ore 15, nella Sala Berlinguer, si terrà la proiezione dell’opera, che vede tra i protagonisti numerose personalità del mondo politico, culturale e giornalistico, tra cui Romano Prodi, Fausto Bertinotti, Emma Bonino, Walter Veltroni e Dino Zoff. A rendere ancora più significativa la produzione contribuiscono la colonna sonora del Premio Oscar Nicola Piovani, la voce narrante di Roberto Pedicini e il manifesto ufficiale firmato dall’autore di animazione Gianluigi Toccafondo.

La giovinezza profondamente antifascista, segnata da carcere e confino, l’impegno nella Resistenza, fino alla nascita della Repubblica: il percorso umano e politico di Pertini viene raccontato come una parabola che lo condusse fino al Quirinale, dove divenne uno dei presidenti più amati dagli italiani. Il docufilm ripercorre la sua vicenda attraverso materiali inediti e aneddoti, restituendo il profilo di una figura caratterizzata da rigore morale e forte personalità, ancora oggi considerata un punto di riferimento nel panorama politico e civile del Paese.

L’opera, la cui prima assoluta ha chiuso l’ultima edizione del Festival dei Popoli, sarà introdotta da Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico alla Camera, e da Vincenzo Vita, alla presenza degli autori.

All’evento prenderà parte anche Fausto Bertinotti, già presidente della Camera dal 2006 al 2008, che nel docufilm sottolinea il valore e l’eredità politica e morale di Pertini per intere generazioni.

“Il Settimo Presidente”, prodotto e diretto da Ceccarini e Molinari su un’idea di Giovanna Servettaz, è un documentario italiano del 2025 della durata di 95 minuti.

La produzione esecutiva è stata curata da ARCI Savona, con il sostegno di numerosi enti e realtà del territorio (Fondazione De Mari Savona, MN Communication, AAMOD, ISREC Savona, CGIL Savona, SPI CGIL Liguria, Comune di Savona, ANPI Savona, ANPPIA, Fondazione Cento Fiori Savona, Lega ligure delle cooperative, Coop Liguria e ha il patrocinio di Comune di Stella, Fondazione Lelio Basso, Fondazione Turati, Provincia di Savona, ARCI, ANPI, ANED) a testimonianza di un progetto condiviso volto a valorizzare la memoria storica e civile del Paese.