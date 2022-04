I Giovani per la Scienza sono in lutto per la scomparsa della professoressa Bianca Ferrari, presidente dell'associazione

Con profonda tristezza i soci dell’associazione Giovani per la Scienza comunicano la scomparsa della presidente, professoressa Bianca Ferrari e uniscono al dolore della famiglia.

"Bianca per tutti noi soci era un'amica, una guida pronta a festeggiare i successi e ad aiutare nelle difficoltà, un’ispirazione, un punto fisso nella nostra vita che ci ha spinto in alto. Era determinazione, passione, voglia di cambiare le cose, una persona incredibile, è stata un grande esempio per tutti noi con la sua grinta, capacità e forza di volontà, passione, instancabilità e generosità" spiegano dall'associazione.

"Nel 2005 insieme ai soci fondatori ha creato l’associazione, quel gruppo di dieci giovani oggi ne conta più di cento, tra studenti provenienti da diverse scuole del territorio ed università e lavoratori sparsi per l'Europa".

"La vogliamo ricordare con le sue parole sull'associazione: 'E' stata un’esperienza eccezionale perché mi ha confermato quanto io ho sempre pensato, che se si pone ai giovani uno scopo che abbia valore non solo per la gratificazione individuale ma per la collettività più in generale, i giovani mostrano un entusiasmo, una energia impressionante'. Per l’aiuto, l’impegno e la passione che ha dedicato ai giovani la ringraziamo e ci stringiamo in un forte abbraccio" concludono dall'associazione Giovani per la Scienza.