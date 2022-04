Savona, l'ex sindaco Caprioglio ricorda la professoressa Bianca Ferrari: "Persona straordinaria con un entusiasmo coinvolgente"

"Una notizia che ho accolto con profondo dolore, Bianca era una persona straordinaria con un entusiasmo coinvolgente. L'avevo incontrata la prima volta nel 2016 durante la campagna elettorale, mi aveva avvicinato per presentarsi e per chiedermi, qualora fossi diventata sindaco, di aiutarla per mettere in risalto le capacità delle 'sue ragazze e dei suoi ragazzi'". Cosi l'ex primo cittadino di Savona Ilaria Caprioglio ha voluto ricordare la professoressa Bianca Ferrari, presidente dell'associazione Giovani per la Scienza, mancata nelle scorse ore.

"Appena diventata sindaco ci siamo incontrate e, grazie alla collaborazione con Regione Liguria e il Festival della scienza di Genova, Savona ha iniziato ad ospitare al Priamar l'anteprima del Festival della Scienza: un evento che ha sempre suscitato il favore e la curiosità di un pubblico eterogeneo. Con lei e i suoi ragazzi/e non sapevi mai cosa aspettarti: dai saluti dallo spazio con zoomata su Savona alla macchina da cucire rubata alla nonna per un esperimento a dimostrazione di qualche legge della fisica".