Alassio, il consigliere Jan Casella: "Al più presto un incontro per risolvere il problema rifiuti in Piazzetta Torre"

"Continua il problema rifiuti in Piazzetta Torre". Così Jan Casella, consigliere comunale di minoranza ad Alassio.

"Sto continuando a ricevere segnalazioni da parte dei cittadini che abitano nei pressi di Piazzetta Francesco Torre i quali mi hanno inviato anche le foto dell’indecente condizione in cui la Piazzetta versava alla sera di mercoledì 20 - prosegue l'esponente di 'Alassio Volta Pagina' - I residenti mi hanno fatto notare che una situazione del genere si verifica quotidianamente e c’è un grosso timore per quel che potrà accadere quest’estate con l’aumento drastico delle presenze".

"Avevo segnalato questo problema già ad ottobre 2021 e nulla è stato fatto di concreto per risolvere il problema. Tra le possibili soluzioni avevo proposto di aumentare fortemente i controlli o spostare l’isola sull’Aurelia, questo al fine di disincentivare il conferimento errato in questa isola che la fa risultare una sorta di discarica".

"Credo che sia una delle tante situazioni che dovrebbero essere oggetto di discussione tra amministrazione e SAT in un apposito incontro pubblico così come avevo richiesto nel Consiglio Comunale del 30 settembre assieme ai colleghi Giovanni Parascosso e Martino Schivo".

"Alla nostra proposta di convocare un incontro pubblico coi vertici territoriali di SAT, con l’obiettivo di valutare le situazioni più critiche e di fare un punto generale sul servizio di raccolta rifiuti, Melgrati e la sua maggioranza si espressero a favore, salvo poi, ahinoi, non aver ancora convocato l’incontro a distanza di circa sette mesi".

"Chiedo quindi, per l’ennesima volta, di convocare questo incontro al più presto e di intervenire quanto prima per porre fine all’incresciosa situazione che insiste in Piazzetta Francesco Torre" conclude infine il consigliere Casella.