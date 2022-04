Nutrizione, l'ex primario e candidato sindaco Francesco Versace farà parte del tavolo tecnico del Ministero della Salute

L'ex candidato sindaco ed ex consigliere comunale di Savona Francesco Versace farà parte del tavolo tecnico del Ministero della Salute per l'elaborazione di iniziative per una nutrizione in qualità e sicurezza.

A stabilirlo è il Sottosegretario di Stato del Ministero Andrea Costa che ha scelto i membri dell'organismo che per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale del supporto tecnico della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione.

Versace che era stato candidato alla carica di primo cittadino nella lista di Savona Popolare, è stato primario di Reumatologia dell'ospedale San Paolo di Savona ed è specialista di tisiologie e malattie dell'apparato respiratorio, reumatologia e medicina interna.

Il tavolo tecnico si riunirà a Roma, nelle sedi del Ministero della salute e/o in videoconferenza, con periodicità da definirsi in base al programma di lavoro stabilito e potrà invitare a partecipare ai lavori rappresentanti di istituzioni pubbliche, associazioni, organizzazioni del Terzo settore e della società civile, e delle società scientifiche.

Al tavolo sono attribuite le funzioni di valutare gli impatti sulla filiera, sulla sicurezza alimentare e nutrizionale anche in considerazione della strategia Farm to Fork e proporre politiche di intervento verso la valorizzazione del sistema agroalimentare; analizzare la situazione alimentare italiana e proporre nuovi modelli di sviluppo; suggerire programmi annuali e workshop dedicati alla corretta alimentazione, alla ricerca e nuovi campi di intervento, al fine di implementare le strategie in ambito nutrizionale; proporre iniziative per una corretta comunicazione ed informazione sulle indicazioni nutrizionali e sulle proprietà salutistiche degli alimenti.

Ha la durata di un anno, a decorrere dalla data della riunione di insediamento con possibilità di rinnovo.