Carcare, automobilista fa il dito medio alla polizia locale e sbanda: sanzionato

Automobilista fa il dito medio ad una pattuglia della polizia locale intenta alla regolazione dell'autovelox all'interno del TruBox posizionato a margine della carreggiata nella zona di Vispa. L'episodio è accaduto a Carcare. Il conducente non ancora identificato, alla guida di una Mercedes di colore nero, stava percorrendo via Nazionale Piemonte in direzione di Cairo Montenotte.

Gli operatori della polizia locale impegnati in un'altra attività tecnica, non sono stati in grado di seguire l'automobilista maleducato che si è allontanato, ma hanno comunque provveduto a sanzionarlo per violazione dell'obbligo di mantenere durante la marcia la destra rigorosa e il superamento della striscia continua. Sono in corso verifiche per risalire all'identità del conducente per eventuali provvedimenti di carattere penale.