Albissola Marina, alla galleria Kélyfos la mostra dell'artista sanremese Simone Cassini

La Kélyfos Contemporary Art & Design Gallery di Gianluca Cutrupi continua nel suo percorso di valorizzazione di protagonisti dell'arte che uniscono la propria ricerca artistica con la manualità della ceramica e con l'idea di design.

Sono queste le caratteristiche di Simone Cassini, valente artista sanremese di nascita e monegasco di residenza e lavoro che, da anni, nel proprio atelier nel Principato di Monaco, sperimenta le possibilità espressive di questa materia così cara ad Albissola Marina, territorio dove la ceramica d'arte ha trovato le sue massime espressioni a livello internazionale.

La mostra si inaugura sabato 30 aprile 2022 alle ore 17,30 nella bella sede della Kélyfos Gallery di via Isola 15 ad Albissola Marina, con la presentazione di Roby Giannotti che ha curato il testo critico e durerà fino al 28 maggio 2022, rappresentando uno degli appuntamenti più importanti sul territorio in questa primavera d'arte.

Spiega Gianluca Cutrupi: "Il modo di fare arte di Simone Cassini è, nella sua filosofia, affine alla ricerca che portiamo avanti da tempo con Roby Giannotti, sia nelle nostre rispettive progettualità di designer sia nell'attività espositiva della galleria dove cerchiamo 'compagni di viaggio' attenti e vicini al nostro modo di pensare l'arte, come testimonia la nostra rivista online Kélyfos ArtBook con il terzo numero attualmente in preparazione, per questo siamo molto felici di poter esporre le opere di Simone in galleria".

Ancora una volta, la magia del contrasto tra l'antica volta a botte in mattoni della Galleria e la modernità delle opere, con il consueto sapiente lavoro di allestimento e di luci, permetterà di apprezzare al massimo le ceramiche esposte, sede ideale per i lavori di Simone Cassini.

"Luce, armonia e purezza delle forme, ma anche un sorriso nell'anima: sono questi gli ingredienti che Simone Cassini mescola con naturalezza per realizzare splendidi oggetti che oscillano tra scultura e design attraverso la ceramica, nel suo atelier a Montecarlo - aggiunge il direttore artistico Giannotti - Siamo orgogliosi di presentare le opere di un artista dalla storia bella e ricca di stimoli, un viaggio interiore che assomiglia al crescere di un vaso sul tornio e che è piacevole ascoltare dalla sua voce".

Gli orari della mostra sono i seguenti: dal mercoledì al venerdì 16,30-19; sabato 10.30-12,30 / 16,30 – 19 e domenica 10,30 -12,30.