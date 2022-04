Borgio, la minoranza: "Intitolare il 'Torrione' alla memoria di Domenico Losno"

"A margine dell'ultimo consiglio comunale tenutosi lo scorso 26 aprile, che ha visto il gruppo di maggioranza respingerci tre proposte avanzate nell'ottica di avvicinare la popolazione ai meccanismi della macchina comunale e agevolare anche il lavoro dell'amministratore, c'è stato da parte del Sindaco e del nostro consigliere Raimondo un sentito e commosso ricordo di alcuni concittadini recentemente scomparsi che hanno dedicato con rigore e devozione, in maniera differente, la loro vita a Borgio Verezzi". Così, attraverso una nota stampa, il gruppo di minoranza "Borgio Verezzi x tutti".

"A partire da questo episodio crediamo che il nostro paese debba avere memoria delle persone che hanno deciso di dedicarsi alla nostra piccola comunità, a partire dal compianto Domenico Losno per anni amministratore di Borgio Verezzi e persona sempre attiva nella comunità - proseguono dalla minoranza borgese - Il gruppo di minoranza 'Borgio Verezzi x tutti' ha quindi deciso di portare una mozione al prossimo consiglio comunale per intitolare il 'Torrione' di Borgio Verezzi, prossimo all'apertura al pubblico, proprio alla memoria di Domenico Losno che tanto si è battuto per ottenere quel manufatto".

"Restiamo in attesa e proseguiamo a lavorare su nuove proposte concrete per migliorare il nostro paese nella speranza che l'Amministrazione tutta colga in questa nostra la semplice volontà di unire la comunità in questo caso attorno ad un sentito ricordo per un valido e sempre corretto Amministratore che ci ha lasciato troppo presto" concludono da "Borgio Verezzi x tutti".