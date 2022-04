Ultimo giorno di lavoro presso il comune di Albenga per la dirigente Chiara Vacca. Il sindaco Riccardo Tomatis, durante il consiglio comunale di ieri, 28 aprile, l'ha voluta ringraziare per il lavoro svolto negli ultimi 2 anni: “A Lei i migliori auguri per la sua carriera”.

Da lunedì sarà sostituita dall'ing. Franca Briano, alla quale il sindaco augura buon lavoro.