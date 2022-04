Savona Calcio senza campo? La provocazione della società: "Ci alleneremo in piazza Sisto"

E' una segnale forte di protesta nei confronti dell'amministrazione comunale quello lanciato dal Savona e dal presidente Marinelli pochi minuti fa attraverso i canali social del club biancoblu.

Da lunedì, infatti, la Prima Squadra di mister Podestà, priva di un campo per la prossima stagione, effettuerà i propri allenamenti in Piazza Sisto, proprio di fronte al comune.

Una levata di scudi radicale nei confronti del comune.

Ecco la nota: "Dopo il rifiuto del progetto presentato dal Presidente Marinelli, che si era offerto a pagare tutte le spese di ristrutturazione dello stadio Bacigalupo, e vista la mancanza di un campo agibile nel comune di Savona, volevamo comunicare che da lunedì 2 maggio alle ore 18.00 la Prima Squadra si allenerà in Piazza Sisto, per poter preparare al meglio i playoff, fondamentali per poter riportare il Savona nelle categorie dove merita".